Guerra in Ucraina, ora si rischia l’intensificazione: perché non si parla di pace? (Di giovedì 22 settembre 2022) di Saverio Mauro Tassi Grazie alla massiccia fornitura di armamenti tecnologicamente avanzati da parte degli Stati occidentali, l’esercito ucraino è riuscito a far indietreggiare l’esercito russo. La conseguenza, più che prevedibile, e dunque voluta, è ora – e non poteva che essere – l’intensificazione e l’incrudelimento della Guerra russo-Ucraina. L’ultimo discorso di Putin non lascia dubbi al riguardo. Anche ammesso, ma non concesso, che la Russia stia perdendo e che il trono del nuovo zar vacilli, niente è più pericoloso di una belva gravemente ferita. La pendenza del piano inclinato sul quale il globo terrestre rotola verso il baratro di un conflitto mondiale si è ulteriormente accentuata. È stato ormai acclarato da numerosi e qualificati studi storici che nel 1914 la I Guerra mondiale è scoppiata senza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) di Saverio Mauro Tassi Grazie alla massiccia fornitura di armamenti tecnologicamente avanzati da parte degli Stati occidentali, l’esercito ucraino è riuscito a far indietreggiare l’esercito russo. La conseguenza, più che prevedibile, e dunque voluta, è ora – e non poteva che essere –e l’incrudelimento dellarusso-. L’ultimo discorso di Putin non lascia dubbi al riguardo. Anche ammesso, ma non concesso, che la Russia stia perdendo e che il trono del nuovo zar vacilli, niente è più pericoloso di una belva gravemente ferita. La pendenza del piano inclinato sul quale il globo terrestre rotola verso il baratro di un conflitto mondiale si è ulteriormente accentuata. È stato ormai acclarato da numerosi e qualificati studi storici che nel 1914 la Imondiale è scoppiata senza che ...

