GF Vip 7, una delle concorrenti fa coming out in casa (Di giovedì 22 settembre 2022) Ginevra Lamborghini, si confida con i suoi coinquilini, decidendo di raccontare qualcosa in più di sé, svelando di aver avuto due storie con due donne. Una delle quali non è stata vissuta benissimo, poiché la ragazza si creava troppi problemi in merito alla situazione e la Vippona ha preferito staccare. La seconda relazione cha ha avuto con una donna confida di averla vissuta molto più liberamente e sinceramente. Ha esordito confermando che davvero le piacessero le ragazze.

