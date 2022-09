PianetaMilan : #Galliani su #Ancelotti: “Disse subito che #Kakà era un fenomeno” @acmilan #milan #acmilan #sempremilan - sportli26181512 : Galliani sui migliori centrocampisti avuti: 'Ancelotti da giocatore prima e da allenatore poi': Adriano Galliani si… - milansette : Galliani sui migliori centrocampisti avuti: 'Ancelotti da giocatore prima e da allenatore poi' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Galliani sui migliori centrocampisti avuti: 'Ancelotti da giocatore prima e da allenatore poi' - tuttomonza : Galliani: 'Palladino non è un traghettatore. Scelta coraggiosa? Anche Sacchi, Capello e Ancelotti lo furono' -

"Anche quelli di. Con Carletto ci sentiamo spesso, doveva giocare con l'Atletico e gli ho detto se era preoccupato. E lui: no, ero preoccupato per Monza - Juve...". DYBALAè un ...12 Adriano, una vita al Milan e oggi amministratore delegato del Monza , ha rilasciato una lunga ...- 'giocatore prima ed allenatore poi. Carlo in campo era straordinario, ...Adriano Galliani si è così espresso dal palco del Festival dello Sport di Trento sui numeri 10 avuti in carriera: "Vi racconto questa cosa di Baggio: arriva da noi nel 1995, ...Oggi le loro strade sono più lontane che mai. Uno, Adriano Galliani, è l'Ad del Monza, l'ambizioso club protagonista di una campagna acquisti estiva da urlo. L'altro, Gianluigi Donnarumma, è il portie ...