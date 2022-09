Enrico Letta, il ladro di concetti: poco serio (e poco patriottico) (Di giovedì 22 settembre 2022) Ma «dire queste tre parole, Dio, Patria, Famiglia» non «significava intendere una sola, patriarcato»? Almeno questo sosteneva Letta l'altro giorno, prima di cambiare idea all'indomani. Intervistato da Il Sole 24 Ore, Enrico (non esattamente un patriota come quell'altro Enrico, Toti) riscopriva d'emblée il patriottismo, ma a modo suo. E diceva che bisogna votare il Pd per due ragioni: la prima è «il patriottismo, quello di chi persegue l'interesse della nazione ben sapendo che esso passa dall'Europa. Europeismo è patriottismo. Credibilità è patriottismo. Reputazione internazionale è patriottismo». Detto da uno che il giorno prima era andato in Germania a chiedere sostegno a un Paese che fa alla grande i propri interessi e mica i nostri, a cominciare dal gas, non pare esattamente la strada migliore per difendere gli interessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ma «dire queste tre parole, Dio, Patria, Famiglia» non «significava intendere una sola, patriarcato»? Almeno questo sosteneval'altro giorno, prima di cambiare idea all'indomani. Intervistato da Il Sole 24 Ore,(non esattamente un patriota come quell'altro, Toti) riscopriva d'emblée il patriottismo, ma a modo suo. E diceva che bisogna votare il Pd per due ragioni: la prima è «il patriottismo, quello di chi persegue l'interesse della nazione ben sapendo che esso passa dall'Europa. Europeismo è patriottismo. Credibilità è patriottismo. Reputazione internazionale è patriottismo». Detto da uno che il giorno prima era andato in Germania a chiedere sostegno a un Paese che fa alla grande i propri interessi e mica i nostri, a cominciare dal gas, non pare esattamente la strada migliore per difendere gli interessi ...

Giorgiolaporta : Abbiamo già visto Enrico #Letta a #PalazzoChigi fare 8,4 miliardi di TAGLI alla #sanità. AAA cercasi #giornalista… - bobogiac : Premesso che io ho grande rispetto per @luigidimaio e anche per i bibitari, l’odio è un’altra cosa. Per esempio dar… - FrancescoBonif1 : Letta tanto per cambiare attacca Renzi e dice di conoscere bene Macron: sarà per questo che ha fatto l’endorsement… - svailup : RT @MinistroEconom1: I disastri causati dal cambiamento climatico sono enormi. In pochi decenni siamo passati da Enrico Berlinguer a Enrico… - elbaffo313 : RT @MinistroEconom1: I disastri causati dal cambiamento climatico sono enormi. In pochi decenni siamo passati da Enrico Berlinguer a Enrico… -