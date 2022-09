È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 22 settembre 2022) È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 23 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Reddito di cittadinanza, salario minimo, riduzione dell’orario di lavoro: l’ultimo atto di queste elezioni e? tra chi propone una nuova e piu? equa visione del mondo e chi vuole preservare un modello vecchio fondato sulle disuguaglianze, Meloni compresa. E?lite vs popolo, privilegiati vs diseredati, ricchi vs indigenti, è questa la madre di tutte le battaglie ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 23 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Reddito di cittadinanza, salario minimo, riduzione dell’orario di lavoro: l’ultimo atto di queste elezioni e? tra chi propone una nuova e piu? equa visione del mondo e chi vuole preservare un modello vecchio fondato sulle disuguaglianze, Meloni compresa. E?lite vs popolo, privilegiati vs diseredati, ricchi vs indigenti, è questa la madre di tutte le battaglie ...

