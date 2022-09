Dodici feriti in un crollo al Globe Theatre di Roma (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese, al centro di Roma, per un crollo che si è verificato nel Globe Theatre. A crollare sarebbe stata una scala. Il bilancio 12 feriti, di cui 5 adulti e 7 ragazzi. Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivato nei pressi del Globe Theatre di Villa Borghese, a Roma, dove si è verificato il crollo di una scalinata. Il crollo è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e il 118. #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese, al centro di, per unche si è verificato nel. A crollare sarebbe stata una scala. Il bilancio 12, di cui 5 adulti e 7 ragazzi. Lo ha affermato il sindaco di, Roberto Gualtieri, arrivato nei pressi deldi Villa Borghese, a, dove si è verificato ildi una scalinata. Ilè avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e il 118. #parziale di una scalinata dela Villa Borghese durante ...

