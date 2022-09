Chi cena di notte è più a rischio di diabete e problemi metabolici (Di giovedì 22 settembre 2022) Allodola o gufo? Quante volte ci si è posti questa domanda, per capire come e perché l’ora dell’addormentamento incida sul sonno. C’è chi va a letto presto, e la mattina si sveglia di conseguenza alle prime luci dell’alba, e c’è invece chi la sera proprio non vuole saperne di finire sotto le lenzuola, con spostamento dell’orologio biologico in avanti. Risultato: per i gufi si cena tardi e le lancette si spostano inesorabilmente in avanti. Ma proviamo ad andare oltre al sonno. Avete mai pensato che l’abitudine di cenare molto tardi e più in generale i ritmi sonno-veglia spostati in avanti, con tardo addormentamento e ritardato risveglio, potrebbero influire sul rischio di sviluppare diabete e problemi cardiovascolari? Ebbene, pare sia proprio così. A farlo ipotizzare è una ricerca apparsa su ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) Allodola o gufo? Quante volte ci si è posti questa domanda, per capire come e perché l’ora dell’addormentamento incida sul sonno. C’è chi va a letto presto, e la mattina si sveglia di conseguenza alle prime luci dell’alba, e c’è invece chi la sera proprio non vuole saperne di finire sotto le lenzuola, con spostamento dell’orologio biologico in avanti. Risultato: per i gufi sitardi e le lancette si spostano inesorabilmente in avanti. Ma proviamo ad andare oltre al sonno. Avete mai pensato che l’abitudine dire molto tardi e più in generale i ritmi sonno-veglia spostati in avanti, con tardo addormentamento e ritardato risveglio, potrebbero influire suldi svilupparecardiovascolari? Ebbene, pare sia proprio così. A farlo ipotizzare è una ricerca apparsa su ...

