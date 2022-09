Calciomercato Juve | si progettano i prossimi colpi | tutti i nomi sulla lista

cmdotcom : #Juve, #Nedved non vuole più #Allegri. Di nuovo... - cmdotcom : Anche dopo #Monza la #Juve non cambia idea: avanti con #Allegri, ecco perché - calciomercatoit : ?? - TUTTOJUVE_COM : Juve, per la difesa piace Ndicka - CalcioNews24 : La #Juve progetta i prossimi colpi sul mercato ?? -

TORINO - Se in difesa Cherubini è focalizzato sulla sinistra, in attacco le attenzioni sono concentrate sulla fascia opposta. Juan Cuadrado e Angel Di Maria , oltre all'età (sono entrambi 34enni), ...In attesa che Kaio Jorge recuperi dalla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, subita a febbraio giocando con la Juventus Under 23 , e possa provare a mostrare il suo valore, la società ...La Juventus guarda ad Evan Ndicka, difensore centrale classe 1999 dell' Eintracht Francoforte, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Come riportato da ...Paulo Dybala torna sull'addio alla Juventus. In una bella intervista concessa a ESPN Argentina, il fantasista ha parlato del suo ...