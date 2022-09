Beast, la recensione: quando Jurassic Park incontra Il Re Leone (Di giovedì 22 settembre 2022) La recensione di Beast, l'action thriller nella savana sudafricana che nemmeno il carisma di Idris Elba riesce a salvare dalla mediocrità, confezionando un film troppo già visto. È tutto troppo già visto ed esplorato, tra tematiche e storyline, quanto accade nel nuovo film Beast, dal 22 settembre al cinema con Universal Pictures. Ma nemmeno un protagonista carismatico come Idris Elba è capace di salvare un film che non riesce ad andare oltre la superficie, come spiegheremo nella recensione di Beast. Bestia feroce Provando ad andare a pescare nei survival movie più ancestrali - dalla saga di Predator a quella di Jurassic Park - Beast racconta di un padre, il dott. Nathan Daniels (Idris Elba) che si ritrova braccato nella savana sudafricana al paese ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladi, l'action thriller nella savana sudafricana che nemmeno il carisma di Idris Elba riesce a salvare dalla mediocrità, confezionando un film troppo già visto. È tutto troppo già visto ed esplorato, tra tematiche e storyline, quanto accade nel nuovo film, dal 22 settembre al cinema con Universal Pictures. Ma nemmeno un protagonista carismatico come Idris Elba è capace di salvare un film che non riesce ad andare oltre la superficie, come spiegheremo nelladi. Bestia feroce Provando ad andare a pescare nei survival movie più ancestrali - dalla saga di Predator a quella diracconta di un padre, il dott. Nathan Daniels (Idris Elba) che si ritrova braccato nella savana sudafricana al paese ...

