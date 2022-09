(Di giovedì 22 settembre 2022) Duedisono statead, nelle Marche, alle 12.24. Secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la prima ha avuto una magnitudo di 4.1, la seconda di 3.6. L’epicentro si trova vicino a Folignano, in provincia di, a 24 chilometri di profondità. Ad, hanno fatto sapere le autorità, la gente è uscita per strada e alcune scuole sono state evacuate. Dopo pochi minuti, però, la situazione è tornata alla normalità. Al momento i Vigili del Fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento o segnalazioni di danni, ma un elicottero sorvolerà la zona per una verifica della situazione dell’alto. In seguito alle due ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA?? TERREMOTO : tre scosse in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 4.1 è stata regi… - fattoquotidiano : Ascoli Piceno, avvertite due forti scosse di terremoto a distanza di un minuto. Ingv: “Magnitudo di 4.1 e 3.6” - RaiNews : Forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25 ad Ascoli Piceno #terremoto - lciucciovino : RT @Agenzia_Ansa: ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Pi… - mummy53690440 : RT @mondoterremoti: Due terremoti di magnitudo preliminare compresa tra 3.9/4.4 e tra 3.4/3.9 sono avvenuti rispettivamente alle ore 12:24… -

14.22, scossa 4.1 gente in strada Terremoto nelle Marche, magnitudo 4.1, e gente in strada ad. Le scuole sono state evacuate precauzionalmente. Trenitalia ha sospeso il traffico ferroviario sulla linea- Porto d'. L'epicentro del sisma a 4 chilometri da ...14.22, scossa 4,1 gente in strada Terremoto nelle Marche, magnitudo 4.1, e gente in strada ad. Le scuole sono state evacuate precauzionalmente. Trenitalia ha sospeso il f traffico ferroviario sulla linea- Porto d'. L'epicentro del sisma a 4 chilometri da ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita intorno le 12.30 in Abruzzo, distintamente nel territorio teramano.Doveva essere ristrutturato per farci un albergo, ma i lavori non partirono a causa di problemi relativi alla bonifica delle cisterne del distributore di carburante Un ricorso alla Procura della Repub ...