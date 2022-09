Ambra Angiolini e la casa di Silvia Slitti: la breve risposta alla moglie di Pazzini (Di giovedì 22 settembre 2022) Non è tardata ad arrivare la risposta di Ambra Angiolini, seppur breve e per nulla soddisfacente, a Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini e famosa wedding planner sulla questione ‘casa’. “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social“, ha affermato la Angiolini in un’intervista pubblicata dal quotidiano Domani. “Notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte. È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Non è tardata ad arrivare ladi, seppure per nulla soddisfacente, adi Giampaoloe famosa wedding planner sulla questione ‘’. “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social“, ha affermato lain un’intervista pubblicata dal quotidiano Domani. “Notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte. È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e ...

