Ultime Notizie – Studio italiano | lisato batterico riduce ingresso di Sars-CoV-2

I lisati batterici, in particolare il Lantigen B, potrebbero avere un ruolo nel ridurre le infezioni da Sars-CoV-2. Uno Studio in vitro dimostra che le cellule della mucosa faringea, trattate con una quantità di Lantigen B* equivalente al normale dosaggio previsto per l'assunzione del farmaco, riducono l'espressione dei recettori Ace2 che fungono da porte di accesso del virus sulla superficie cellulare. Sono i risultati dello Studio italiano – disponibile in versione pre-print e in attesa della pubblicazione in una rivista internazionale peer-reviewed – coordinato da Giovanni Melioli, già capo dipartimento di Medicina sperimentale all'Istituto Giannina Gaslini e professore di gestione di laboratorio dell'Alta Scuola di specializzazione di Patologia Clinica presso l'università di Genova.

