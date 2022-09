Ucraina, Putin: Occidente vuole distruggere la Russia come l'Urss (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'Occidente vuole distruggere la Russia come già è stata distrutta l'Urss. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin sostenendo che Kiev aveva reagito "in modo positivo" alle proposte della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'lagià è stata distrutta l'. Lo ha detto il presidente russo Vladimirsostenendo che Kiev aveva reagito "in modo positivo" alle proposte della ...

