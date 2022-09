Ucraina, il discorso di Putin e l'escalation della guerra. Le news di oggi: la diretta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cresce la tensione dopo le parole del presidente russo. L'operatore nucleare ucraino Energoatom denuncia nuovi attacchi alla centrale atomica di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cresce la tensione dopo le parole del presidente russo. L'operatore nucleare ucraino Energoatom denuncia nuovi attacchi alla centrale atomica di ...

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - Agenzia_Ansa : Discorso di Putin in tv: 'L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile'. Putin ha dichiarato una m… - Aramcheck76 : RT @Agenzia_Ansa: La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultaz… - Alberto199000 : RT @Agenzia_Ansa: La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultaz… -