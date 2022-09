Tennis, Roger Federer: “Gli ultimi momenti a Londra saranno commoventi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roger Federer è atterrato a Londra. Lo svizzero, che ha annunciato il suo ritiro dopo la Laver Cup che si disputerà in questo weekend alla O2 Arena, giocherà venerdì il doppio in rappresentanza del team Europa insieme, probabilmente, al suo amico/rivale di sempre Rafael Nadal. Oggi il venti volte vincitore Slam rilascerà un’intervista, ma, nel frattempo, ha parlato al momento dell’atterraggio nella capitale inglese. “Oggi, facendo le valigie, ero piuttosto nervoso, temevo di poter dimenticare qualcosa. Poi i saluti alla mia famiglia e la gestione delle cose quotidiane – ha affermato Federer (fonte: La Gazzetta dello Sport) -. Ho anche cercato di pensare in anticipo a ogni giornata, valutando quali vestiti potessero servirmi e mentre ci pensavo realizzavo che gli ultimi momenti qui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022)è atterrato a. Lo svizzero, che ha annunciato il suo ritiro dopo la Laver Cup che si disputerà in questo weekend alla O2 Arena, giocherà venerdì il doppio in rappresentanza del team Europa insieme, probabilmente, al suo amico/rivale di sempre Rafael Nadal. Oggi il venti volte vincitore Slam rilascerà un’intervista, ma, nel frattempo, ha parlato al momento dell’atterraggio nella capitale inglese. “Oggi, facendo le valigie, ero piuttosto nervoso, temevo di poter dimenticare qualcosa. Poi i saluti alla mia famiglia e la gestione delle cose quotidiane – ha affermato(fonte: La Gazzetta dello Sport) -. Ho anche cercato di pensare in anticipo a ogni giornata, valutando quali vestiti potessero servirmi e mentre ci pensavo realizzavo che gliqui ...

