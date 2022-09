Ruby ter: difesa Bonasia, 'sventurata rispose a invito Cav, soldi alla luce del sole' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Roberta Bonasia, l'ex infermiera e aspirante soubrette imputata nel processo milanese Ruby ter, va assolta dalle accuse di calunnia (nei confronti della parte civile Ambra Battilana) e falsa testimonianza "perché il fatto non sussiste". Lo sostiene il difensore, l'avvocato Stefano Tizzani, che richiamando l'ordinanza del giudice sottolinea che "sono state violate le garanzie difensive e le dichiarazioni rese sono assolutamente inutilizzabili". Le giovani ospiti di Arcore, per il legale, dovevano essere ascoltata non come testimoni, ma come indagate e quindi con la possibilità di non rispondere alle domande dei pm di Milano che in aula vogliono dimostrare come Silvio Berlusconi pagasse le testimoni per ottenere il silenzio in aula. Roberta Bonasia "è una ragazza dalle umili origini" che nel 2010, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Roberta, l'ex infermiera e aspirante soubrette imputata nel processo milaneseter, va assolta dalle accuse di calunnia (nei confronti della parte civile Ambra Battilana) e falsa testimonianza "perché il fatto non sussiste". Lo sostiene il difensore, l'avvocato Stefano Tizzani, che richiamando l'ordinanza del giudice sottolinea che "sono state violate le garanzie difensive e le dichiarazioni rese sono assolutamente inutilizzabili". Le giovani ospiti di Arcore, per il legale, dovevano essere ascoltata non come testimoni, ma come indagate e quindi con la possibilità di non rispondere alle domande dei pm di Milano che in aula vogliono dimostrare come Silvio Berlusconi pagasse le testimoni per ottenere il silenzio in aula. Roberta"è una ragazza dalle umili origini" che nel 2010, ...

