Rinnovo patente | ecco le nuove normative che dovresti conoscere

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci sono diverse regole, vecchie e, dae ricordare, per ildelladi guida. Sono legate all’età, alla condizione fisica e al tipo diin questione. Ci sono importanti cambiamenti che devi. Per rinnovare ladi guida occorre, innanzitutto, confermare alle autorità competenti le proprie idoneità psicofisiche: questo si può e si deve fare attraverso la ripetizione dell’esame di guida pratica, che va svolto, attenzione però, solo in determinate circostanze. Fonte foto Adobe StockNonostante il costo della benzina sia arrivato alle stelle, e molti, di fatto, sono costretti a rinunciare all’utilizzo dell’auto per evitare un salasso economico, in una famiglia, per un giovane studente universitario, per ...