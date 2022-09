Rai1 | li demolisce in diretta | “Avete la lingua biforcuta” | uno sfogo micidiale VIDEO

Leggi su ck12

(Di mercoledì 21 settembre 2022) All’inaugurazione della nuova edizione, un amatissimo programma diha voluto lanciare parole velenose proprio contro di loro. Ne ha per tutti(Youtube)Anche per, domenica 18 settembre è ufficialmente iniziata la stagione invernale. Con l’arrivo di Mara Venier e la sua Domenica In e Francesca Fialdini a Da Noi, a Ruota Libera il pomeriggio della domenica diha preso forma, con poche novità e grandi ritorni. La sfida con Canale5 è agguerrita anche per il 2022/2023, poiché il competitor propone prima Amici, dalle 14 alle 16 e poi Verissimo. Nel corso della puntata d’apertura della nuova stagione di uno dei programmi cardine della domenica di, però, la conduttrice ha voluto affilare la lama. Le sue parole sono pesantissime e rivelano una realtà diversa da ciò che ...