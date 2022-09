Putin annuncia la mobilitazione parziale e avverte | ' Ci difenderemo con ogni mezzo'

martaottaviani : ***#Putin annuncia mobilitazione parziale #Ucraina #Guerra - davcarretta : Putin annuncia la mobilitazione parziale. - limesonline : ????#Putin annuncia la mobilitazione parziale (riservisti) e il sostegno ai referendum per l'annessione alla Russia o… - trtitaliancom : Putin annuncia la mobilitazione parziale #trtitaliano - sandroraffini : RT @riannuzziGPC: Putin annuncia la mobilitazione parziale dell’esercito: alcune considerazioni preliminari ?? 1/10 -

- Il presidente russo, Vladimir, in un discorso televisivo al popolo russo ha annunciato una mobilitazione parziale in Russia, a partire da oggi, che prevede il richiamo di 300.000 riservisti, ...Mondo Guerra in Ucraina,la mobilitazione parziale e minaccia l'uso dell'arma nucleare L'Occidente deve recuperare lucidità e ridare spazio alla politica. Non si tratta di tradire gli ...Le province occupate di Donetsk e Luhansk terranno referendum per la separazione dall'Ucraina e l'annessione alla Russia (come la Crimea). Dura condanna Ue ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...