Programmi TV di stasera, mercoledì 21 settembre 2022. Canale 5 propone il film biografico su Pelé

Pelé (Foto US Mediaset) 

Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano 
Versione restaurata Fiction. La voce del violino: Guidato da un presentimento, Montalbano scopre il cadavere di una donna nuda in una villa isolata. I sospetti ricadono su un giovane disabile, innamoratissimo della vittima. Ma la realtà è nascosta tra le corde di un violino. 

Rai2, ore 21.25: Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 
Politica. In onda le conferenze stampa a quattro giorni dal voto. 

Rai3, ore 21.25: Chi l'ha Visto? 
Attualità. Aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l'arco svanita nel nulla in provincia di Ancona. Il numero dei suoi amici di Facebook è aumentato: è ancora viva? E poi la misteriosa scomparsa di Marzia, la ragazza di Milano che era andata a vivere a Pontecagnano: per la procura è stata uccisa. Si parlerà anche della ...

