Prima la Picierno | poi Barca | inizia la volata del Pd

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con una doppiativa nel capoluogoladel Pd in vista del voto di domenica. Protagonista, nel primo pomeriggio, è Antonella Pepe, candidata alla Camera dei Deputati per i ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio di Benevento. Dopo l’endorsement del ministro per il Lavoro Andrea Orlando, la presidentessa Dem incassa il sostegno dell’europarlamentare Pina: “Non potevo mancare, Antonella è espressione autentica di impegno e passione politica” – chiarisce subito l’esponente casertana. Poi spazio ai temi dell’attualità, a partire dalle ultime uscite pubbliche di Giorgia Meloni: “Chi parla di scivoloni sbaglia, in realtà in questa fase finale della campagna elettorale stiamo conoscendo l’essenza vera del leader di Fratelli d’Italia. Non esageriamo, dunque, ...