Lutto Uomini e Donne, addio a Manuel Vallicella: come è morto? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo di Uomini e Donne è stato raggiunto da una terribile notizia. Il tragico epilogo ha coinvolto Manuel Achille Vallicella. Protagonista nel 2016 nella trasmissione. Il mondo di Uomini e Donne ha visto il tragico epilogo di uno dei suoi protagonisti. A 35 anni è morto Manuel Achille Vallicella. La notizia è stata diffusa Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo diè stato raggiunto da una terribile notizia. Il tragico epilogo ha coinvoltoAchille. Protagonista nel 2016 nella trasmissione. Il mondo diha visto il tragico epilogo di uno dei suoi protagonisti. A 35 anni èAchille. La notizia è stata diffusa

infoitcultura : Lutto a Uomini e Donne, è morto Manuel Achille Vallicella - infoitcultura : Lutto per Uomini e Donne: morto ex tronista a soli 35 anni - ilfoglio_it : Nel lutto di Londra si parla di soldi, di inverno e di uomini all’altezza delle donne. Il racconto da Londra di… - Andrea_in_lutto : RT @Bresingar_: -0 tiri in porta -Palleggiati in faccia dal Monza ultimo in classifica -Rimasti in 10 uomini -Non uno straccio di gioco… - Andrea_in_lutto : RT @villaneveismo_: C'avete fatto partire un meme rompipalle su quanto è gobbo danilone peccato che sia uno dei pochi uomini seri rimasti i… -