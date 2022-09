L' iPhone 14 Pro ha un problema con la fotocamera

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Chi ha appena acquistato un nuovo14 Pro o Pro Max potrebbe riscontrare uno strano: una vibrazione incontrollabile del sensore posteriore delle fotocamere. Come dimostrano alcuni video pubblicati sui social, quando si cercano di scattare foto o girare video con applicazioni di terze parti come Instagram, Snapchat o TikTok, le fotocamere posteriori tremano e fanno un rumore fortissimo, con il display che mostra una foto mossa di ciò che stai vedendo. Ilnon coinvolge direttamente l’appdi Apple ma si ripete soltanto provando a scattare foto o registrare video direttamente all’interno delle app di terze parti: Apple è a conoscenza dele sta lavorando a un aggiornamento per risolvere la situazione. «La società è consapevole del bug e un fix sarà rilasciato la ...

Tra le novità introdotte nei nuovi14 ed14figura senza dubbio il sistema di rilevamento degli incidenti di Apple i, che utilizzando i sensori inclusi nello smartphone può rilevare eventuali sinistri stradali per chiamare i ...I modelli di14hanno anche un indicatore di stato della batteria all'inteno di Dynamic Island. Ci saranno diverse altre beta prima che iOS 16.1 venga rilasciato al pubblico in versione ...Ecco i maggiori ribassi di giornata sui dispositivi Apple. Non solo bellissimi MacBook Pro, ma anche iPad, iMac e iPhone con offerte tutte da valutare ...Usando TikTok, Instagram o Snapchat, la camera vibra rumorosamente e le foto vengono mosse. Apple è al lavoro su un aggiornamento per risolvere la situazione ...