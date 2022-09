Liberato britannico condannato a morte in Donbass

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Fra i cinque britannici rilasciati nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina mediato dall'Arabia Saudita figura il 28enne Aiden Aslin, come riferito dal viceministro della Sanità, Robert ...

Fra i cinque britannici rilasciati nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina mediato dall'Arabia Saudita figura il 28enne Aiden Aslin, come riferito dal viceministro della Sanità, Robert Jenri ...Il presidente Zelensky: 'Tutto il Paese dovrà essere liberato. Ci stiamo preparando alla riconquista delle città chiave di Mariupol, Melitopol e ...