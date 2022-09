“L’annuncio di Putin è un attacco alla Carta delle Nazioni Unite” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Putin sta giocando d’azzardo col nucleare, usandolo come parte del suo arsenale di terrore e dimostrando a tutti fino a che punto è disposto ad arrivare per portare avanti la sua aggressione all’Ucraina. E’ inaccettabile”. È quanto ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari Esteri, Peter Stano, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles commentando L’annuncio della mobilitazione parziale del presidente russo, Vladimir Putin. “Putin sta giocando d’azzardo col nucleare, usandolo come parte del suo arsenale di terrore” L’annuncio di Putin, ha aggiunto Stano, “è un attacco ai principi fondamentali della comunità internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite e, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) “sta giocando d’azzardo col nucleare, usandolo come parte del suo arsenale di terrore e dimostrando a tutti fino a che punto è disposto ad arrivare per portare avanti la sua aggressione all’Ucraina. E’ inaccettabile”. È quanto ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari Esteri, Peter Stano, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles commentandodella mobilitazione parziale del presidente russo, Vladimir. “sta giocando d’azzardo col nucleare, usandolo come parte del suo arsenale di terrore”di, ha aggiunto Stano, “è unai principi fondamentali della comunità internazionale ee, ...

