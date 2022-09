La rete 5G di WINDTRE continua a migliorare la copertura (Di mercoledì 21 settembre 2022) WINDTRE nelle scorse ore ha apportato una modifica per quanto riguarda la copertura della sua rete 5G con tecnologia TDD L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 settembre 2022)nelle scorse ore ha apportato una modifica per quanto riguarda ladella sua5G con tecnologia TDD L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : La rete 5G di WINDTRE continua a migliorare la copertura - gigibeltrame : 4G in Italia, Vodafone sempre in vetta seguita da Iliad. TIM ultima | Altroconsumo #digilosofia… - gigibeltrame : 4G in Italia, Vodafone sempre in vetta seguita da Iliad. TIM ultima | Altroconsumo #digilosofia… - HDblog : 4G in Italia, Vodafone sempre in vetta seguita da Iliad. TIM ultima | Altroconsumo - mondomobileweb : WINDTRE 5G: la rete in tecnologia 5G TDD copre oltre il 62% della popolazione -