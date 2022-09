Juventus, l’ex Pjanic: “Fidatevi di me, Allegri sa come si esce da queste crisi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tramite le pagine di Tuttosport, l’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha commentato il difficile momento dei bianconeri: “Adesso non ha senso cambiare allenatore, le somme si tirano a fine stagione. La squadra può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione. Ora serve compattezza tra club, allenatore, squadra e tifosi. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dai calciatori. Ma anche Allegri e il suo staff staranno facendo delle riflessioni per svoltare”. “Il campionato è equilibrato – ha proseguito l’attuale calciatore dello Sharjah – può succedere ancora di tutto. Fidatevi di me, Allegri sa come si esce da queste crisi. Le assenze di Pogba, Chiesa e Di Maria pesano: i big ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tramite le pagine di Tuttosport,centrocampista dellaMiralemha commentato il difficile momento dei bianconeri: “Adesso non ha senso cambiare allenatore, le somme si tirano a fine stagione. La squadra può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione. Ora serve compattezza tra club, allenatore, squadra e tifosi. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dai calciatori. Ma anchee il suo staff staranno facendo delle riflessioni per svoltare”. “Il campionato è equilibrato – ha proseguito l’attuale calciatore dello Sharjah – può succedere ancora di tutto.di me,sasida. Le assenze di Pogba, Chiesa e Di Maria pesano: i big ...

