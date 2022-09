Inter | Inzaghi sotto esame | da qui al Mondiale serve la svolta - Sport - Calcio - quotidiano net

FBiasin : Dal comunicato della CN #Inter: <La realtà, se approcciata da un punto di vista d’insieme, è molto più complessa di… - FBiasin : L’#Inter di #Inzaghi ha dimostrato di saper giocare un calcio di alto livello. Se non lo avessimo visto sarebbe sc… - capuanogio : #Inzaghi vara una nuova #Inter: torna #Lukaku, difesa più protetta con #Acerbi a guidare e #Asllani al posto dell'a… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ?? Zhang si fida ciecamente degli uomini che compongono l’area tecnica: Marotta e Ausilio sostengono in pieno Inzaghi e do… - tuttointer24 : Inter, Inzaghi in bilico: la scelta di Zhang ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

Giorni di confronti interni tra tecnico e dirigenza, il rientro di Lukaku per dare anche una svolta tattica: ma servono i risultati fino al ...Commenta per primo Controcorrente . L'a Udine ha toccato il fondo, dando l'impressione di non essere più una squadra. Questa è la vera colpa di Simone, criticato per le scelte di formazione e per i cambi. Invece di spiegare ...A “1 Football Club” è intervenuto Riccardo Cucchi, noto giornalista RAI: " Giudizio sull'avvio di stagione della Lazio E il motivo dello scivolone in Europa "Questo è uno dei difetti della squadra b ...Giorni di confronti interni tra tecnico e dirigenza, il rientro di Lukaku per dare anche una svolta tattica: ma servono i risultati fino al Mondiale ...