Grande Fratello Vip | caos per la gaffe di un operatore | si sente tutto | bestemmia irripetibile

Nella Casa nascono le prime amicizie come quella tra l'icona Lgbt e la modella e ...I Vipponi si stanno ambientando nella Casa delVip. In attesa dei nuovi inquilini, le ragazze si sono concesse le prime docce calde in costume. A rompere il ghiaccio e mostrare le curve in bikini sono state Ginevra Lamborghini, ...Un operatore dimentica il microfono acceso e dà un risveglio poco galante ai concorrenti del Grande Fratello Vip.Era stata estremamente sincera e onesta. Cosa ha spinto Orietta Berti a diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip “I soldi. Tanti”. A dirlo è stata la stessa cantante nel corso di un’int ...