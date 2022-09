Federer si racconta | ' ' Perché ho deciso di ritirarmi' '

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le migliori dichiarazioni del campione svizzero prima del suo ultimo match in carriera, che giocherà in doppio alla Laver ...

sportal_it : Roger Federer racconta un divertente aneddoto su Carlos Alcaraz - Giuli28_90 : Uno dei migliori che racconta il migliore. Bellissimo l’omaggio di @meloccaros per #Federer - Valsusaoggi : FEDERER SI RITIRA DAL TENNIS: UN VALSUSINO RACCONTA L’INCONTRO CON IL GRANDE CAMPIONE - radiokisskiss : Stefano Piccirillo ci racconta di @rogerfederer, un tennista che è 'uno stile di vita: il gioco, lo spettacolo, il… - loriscosimo : RT @SkySport: 'E' una macchina perfetta' ? #Ljubicic racconta #Federer Oggi l'annuncio di Roger: si ritira dal #Tennis agonistico ? #SkySp… -

Le migliori dichiarazioni del campione svizzero prima del suo ultimo match in carriera, che giocherà in doppio alla Laver ...Rogersi, si confessa, da re del tennis, nella conferenza stampa a Londra prima del suo ultimo torneo, la Laver Cup, cui parteciperà venerdì in doppio, molto probabilmente con Nadal. ...Vicino al suo ultimo match, che avverrà alla Laver Cup, il fuoriclasse elvetico fa luce su alcuni snodi personali e familiari.Il tennista è pronto per la Laver Cup, ultima competizione della sua carriera. Roger Federer, che ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico la scorsa settimana, chiuderà la sua gloriosa carr ...