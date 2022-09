Elezioni Csm | Area e Mi verso la vittoria nel collegio di Cassazione Affluenza all’82% | entro domani i risultati di giudici di merito e pm

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un seggio ai conservatori di Magistratura indipendente, uno ai progressisti di: sono i primiche si profilano nelledei 20 membri togati del nuovo Consiglio superiore della magistratura (Csm). Il primo a venire scrutinato è ilunico che elegge i due consigleiri magistrati della Corte di. L’al voto del 18 e 19 settembre è stata dell’82%, alta ma inferiore a quella delledel 2018, in cui aveva votato il 90% degli aventi diritto: il conteggio è iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì, a quasi due giorni dalla chiusura delle urne. A spoglio quasi completato (6.220 schede su 7.911) la candidata di Mi Paola D’Ovidio è in testa con 1.410 voti, seguita da Antonello Cosentino dicon 970. In ...

Umbria24 : Elezioni Csm: vota l’82% dei magistrati. Affluenza tornata su dopo il crollo legato agli scandali - CordelGiorno : Il nuovo Csm sarà impegnato anche sul fronte politico dovendosi occupare dalle riforme penali e civili in fase di… - ilsussidiario : ELEZIONI CSM 2022, DIRETTA RISULTATI/ Consiglio Superiore Magistratura: i candidati - ilsussidiario : Candidati magistrati Elezioni CSM 2022: chi sono/ Nomi e correnti: da Woodcock a … - NicolosoRoberto : RT @antimafia2000: Elezioni Csm: la riforma Cartabia sbarra la strada ai magistrati indipendenti -

Il Riformista

Dalle colonne di questo giornale ebbi a chiedermi le ragioni dell'apparente disinteresse degli organi di informazione per ledel, non lo avessi mai scritto! Improvvisamente e per ...Leggi anche, il giudice Sacchi: 'L'obiettivo è migliorare il sistema giustizia' Corsa al, le toghe non vogliono mollare il potere, ecco i magistrati 'finti' indipendenti ... Elezioni Csm, il giudice indipendente Cioffi: “Serve un autogoverno oltre le correnti” Sono stati 7.911 i magistrati in Italia che hanno votato alle elezioni del 18 e 19 settembre per il rinnovo dei togati del Csm. L’affluenza è stata pari all’82 per cento, tornata su dopo il crollo leg ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...