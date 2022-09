Draghi all' Onu condanna la Russia e rassicura sull' Italia | ' Resterà protagonista in Ue e Nato'

NicolaPorro : La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà… - Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: Anche nei prossimi anni l’Italia continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli al… - Agenzia_Ansa : Draghi all'Assemblea dell'Onu: 'i referendum russi sono un'altra violazione del diritto internazionale'. Il premier… - monica_meni : RT @distefanoTW: Non ce la fanno a capire che a #Draghi premiato all’estero viene riconosciuto di aver fatto l’interesse della nazione che… - jeremyfwilcox1 : RT @unione_popolare: In tutta Italia famiglie e aziende stanno ricevendo bollette salatissime che rischiano di condannare milioni di perso… -

Guerra in Ucraina, rapporti con l'Unione europea, crisi ecomica ed emergenza energetica. A pochi giorni dal voto per le elezioni politiche, il premier Marioè intervenuto'assemblea generale dell'Onu. "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano (alimentare, energetica, economica) mettono a rischio i nostri ideali ...- Il discorso di congedo del premier'Assemblea generale. E sulle sanzioni a Mosca dice: 'Hanno avuto un effetto dirompente'. Ma, avverte: Ue e Usa devono 'fare di più' per ammortizzare i costi del 'ricatto' energetico, 'sono a ...Il premier è intervenuto, questa notte, all’assemblea generale delle Nazioni Unite ribadendo il pieno sostegno all’Ucraina ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...