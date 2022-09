DIGI Mobil: nuove assunzioni di figure commerciali e programmatori IT (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oltre a tirocini per talenti con formazione in Ingegneria delle Telecomunicazioni, materie economiche e umanistiche La forte crescita spinge l’azienda ad ampliare l’organico, puntando su un percorso che coniughi lo sviluppo di capacità professionali a valori quali apertura, fiducia e spirito di collaborazione Milano, 21 settembre 2022: DIGI Mobil, tra i principali operatori Mobili virtuali italiani e facente parte della multinazionale delle telecomunicazioni RCS&RDS, ha annunciato l’apertura delle selezioni per inserire nuove figure in diversi dipartimenti aziendali. Attiva in Italia dal 2010 e contraddistintasi per una costante crescita in termini di fatturato (+15% rispetto al 2021) e utenti (+ 19%), DIGI è una realtà fortemente dinamica e dal respiro internazionale che ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oltre a tirocini per talenti con formazione in Ingegneria delle Telecomunicazioni, materie economiche e umanistiche La forte crescita spinge l’azienda ad ampliare l’organico, puntando su un percorso che coniughi lo sviluppo di capacità professionali a valori quali apertura, fiducia e spirito di collaborazione Milano, 21 settembre 2022:, tra i principali operatorii virtuali italiani e facente parte della multinazionale delle telecomunicazioni RCS&RDS, ha annunciato l’apertura delle selezioni per inserirein diversi dipartimenti aziendali. Attiva in Italia dal 2010 e contraddistintasi per una costante crescita in termini di fatturato (+15% rispetto al 2021) e utenti (+ 19%),è una realtà fortemente dinamica e dal respiro internazionale che ...

lifestyleblogit : DIGI Mobil: nuove assunzioni di figure commerciali e programmatori IT, oltre a tirocini per talenti con formazione… - batista70phone : Digi Mobil: nuove assunzioni in Italia -