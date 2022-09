orizzontescuola : Danneggiano le aule, imbrattano i muri e danno fuoco alle librerie: vandali in una scuola primaria del bresciano -

Tecnica della Scuola

Nel frattempo alcuni genitori di alunni iscritti all'istituto non sono rimasti con le mani in mano, sistemando gli spazi dell'oratorio per trasformarli inpronte ad accogliere i bambini. Da ...I carabinieri hanno identificato i baby vandali che lo scorso 14 maggio avevano danneggiato lee l'attrezzatura della scuola dell'infanzia di Cascinette di Ivrea . Sono due studenti delle medie, hanno 13 e 14 anni, il più grande è stato denunciato per danneggiamento I ragazzini hanno ... Vandali danneggiano una scuola: librerie in fiamme e muri imbrattati con bestemmie, 187 alunni costretti a fare lezione altrove Lo sgomento delle istituzioni In particolare, i muri dell’istituto sono stati imbrattati con scritte incomprensibili e bestemmie, le aule sono state danneggiate e le librerie sono state persino date ...