Calenda: "Dopo il tracollo elettorale parte della Lega nella coalizione larga" (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – "Sono convinto che la Lega avrà un tracollo elettorale e questo porterà a emergere la parte della Lega di governo, noi abbiamo bisogno di una parte di destra più ragionevole, ci vuole come in Ue una coalizione ampia che non comprenda le parti estreme che sono molto irresponsabili". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante un incontro alla Stampa Estera. "Il M5s non è una forza di governo, ovunque ha governato ha combinato disastri, c'è un trasformismo unito a una irresponsabilità che non li rende interlocutori per un governo", ha concluso l'ex ministro dello sviluppo economico. L'articolo L'Opinionista.

