Berlusconi non prende posizione nella sfida tra i due leader di destra: 'Evitiamo lo scostamento, anche se...' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il centrodestra è agitato dalle differenze di vedute dei tre leader sulla questione del caro bollette e dell'eventuale scostamento di bilancio per affrontarlo. A quattro giorni dal voto, anche ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il centroè agitato dalle differenze di vedute dei tresulla questione del caro bollette e dell'eventualedi bilancio per affrontarlo. A quattro giorni dal voto,...

CarloCalenda : E per questo personalità di grande spessore come Berlusconi, Conte e Salvini hanno deciso di mandarlo via. Ma non v… - rulajebreal : #Draghi premiato a #NYC come statista mondiale dell’anno, e rimarrà lo statista più importante, e umanista della st… - PagellaPolitica : Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasi… - SOCIALISTA1974 : @ricpuglisi Può anche essere. Invece, il fatto che la Destra abbia proposto Berlusconi quale Presidente della Repub… - Cappelletti1977 : RT @PagellaPolitica: Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasione… -