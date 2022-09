Attilio Romita, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Attilio Romita è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7, famoso per essere stato in passato l’anchorman del Tg2 prima e Tg1 poi. Il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani ha sorpreso più di un addetto ai lavori, dato che le indiscrezioni delle settimane precedenti puntavano su altri nomi. Conosciamo dunque meglio chi è: in questo breve approfondimento vi forniremo alcuni cenni biografici sullo storico volto dei telegiornali Rai, descriveremo a grandi linee la sua carriera da giornalista e vi daremo tutte le informazioni per seguirlo su Instagram. Biografia di Attilio Romita Attilio Romita nasce a Bari il 1° agosto 1953. Dopo la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, laureandosi nella sua città ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022)è uno dei concorrenti ufficiali delVip 7, famoso per essere stato in passato l’anchorman del Tg2 prima e Tg1 poi. Il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani ha sorpreso più di un addetto ai lavori, dato che le indiscrezioni delle settimane precedenti puntavano su altri nomi. Conosciamo dunque meglio chi è: in questo breve approfondimento vi forniremo alcuni cenni biografici sullo storico volto dei telegiornali Rai, descriveremo a grandi linee la sua carriera da giornalista e vi daremo tutte le informazioni per seguirlo su Instagram. Biografia dinasce a Bari il 1° agosto 1953. Dopo la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, laureandosi nella sua città ...

