Ancora vittorie per Reggina e Brescia (Di mercoledì 21 settembre 2022) . Le squadre di Pippo Izaghi e il club di Cellino, conseguono la quinta vittoria in campionato su sei partite disputate. Venerdì il Brescia ha battuto 1-0 nel recupero il Benevento di Caserta, che ieri è stato sostituito da Fabio Cannavaro. Mentre la Reggina ha Ancora dilagato in casa, al Granillo, per 3-0 contro il Cittadella. A seguire il duo di testa c'è la coppia Frosinone-Bari sabato vittoriose su Palermo (1-0) e Cagliari (0-1). Resta ultimo in classifica il Pisa, nonostante il pareggio esterno a Venezia (1-1). Sempre in testa alla vetta della B. Le squadre di Pippo Inzaghi e il club di Cellino sempre più leader del campionato cadetto. Come la serie A anche la B, questa settimana, osserverà un turno di riposo. Alla ripresa le due squadre se la vedranno in trasferta contro il Modena, la squadra di Inzaghi e il ...

