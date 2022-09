Ancora un successo per le vogatrici tarantine: stavolta a Taranto Campionato italiano di canottaggio, lance 10 remi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di Samantha Labile: Le Ineguagliabili DONNE della Lega Navale Italiana sezione Taranto, che hanno dominato un anno di Campionato nazionale, hanno sconfitto tutte nell’ultima gara nazionale in calendario. Domenica 18 Settembre nel Mar Grande di Taranto, con vento di Maestrale ,uno scenario mozzafiato, tra barche a vela e navi da crociera in arrivo, illuminate da raggi di sole rispecchiate nel cristallino ,si è svolto il Campionato italiano Assoluto specialità lance 10 remi, indetto dalla Federazione Italiana canottaggio Sedile Fisso. Bronzo per gli uomini della Lega Navale Taranto, dove tra veterani e nuove reclute a bordo hanno saputo destreggiarsi ,e salire a podio. Diverse le emozioni che si percepivano dagli atleti in attesa della ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di Samantha Labile: Le Ineguagliabili DONNE della Lega Navale Italiana sezione, che hanno dominato un anno dinazionale, hanno sconfitto tutte nell’ultima gara nazionale in calendario. Domenica 18 Settembre nel Mar Grande di, con vento di Maestrale ,uno scenario mozzafiato, tra barche a vela e navi da crociera in arrivo, illuminate da raggi di sole rispecchiate nel cristallino ,si è svolto ilAssoluto specialità10, indetto dalla Federazione ItalianaSedile Fisso. Bronzo per gli uomini della Lega Navale, dove tra veterani e nuove reclute a bordo hanno saputo destreggiarsi ,e salire a podio. Diverse le emozioni che si percepivano dagli atleti in attesa della ...

