Alzheimer, Gori (Consulcesi): "Aggiornamento chiave per diagnosi precoce" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Formazione e Aggiornamento continuo per migliorare la diagnosi precoce dell'Alzheimer. E' questo il messaggio che, in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer che si celebra il 21 settembre, lancia... Leggi su today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Formazione econtinuo per migliorare ladell'. E' questo il messaggio che, in occasione della Giornata mondiale dell'che si celebra il 21 settembre, lancia...

infoitsalute : Alzheimer, Gori (Consulcesi): 'Aggiornamento chiave per diagnosi precoce' - infoitsalute : Alzheimer, Gori (Consulcesi): 'Aggiornamento chiave per diagnosi precoce' - zazoomblog : Alzheimer Gori (Consulcesi): “Aggiornamento chiave per diagnosi precoce” - #Alzheimer #(Consulcesi): - lifestyleblogit : Alzheimer, Gori (Consulcesi): 'Aggiornamento chiave per diagnosi precoce' - - italiaserait : Alzheimer, Gori (Consulcesi): “Aggiornamento chiave per diagnosi precoce” -