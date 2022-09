Acilia | la droga è un affare di famiglia | arrestati nonna e nipote

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ostia – In poche ore, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato 3 persone gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti. In manette sono finiti48enne e nipotino 17enne, sorpresi dai Carabinieri della Stazione diin possesso di 130 g hashish e 55 g di marijuana. La donna è stata condotta dinanzi all’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo mentre il minore è stato associato presso il centro di prima accoglienza di Casal del Marmo. I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria, invece, hanno arrestato una 32enne trovata in possesso di 17 g di hashish e alcune dosi di marijuana. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si ...