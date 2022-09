A volte Parigi e l’amore non bastano (Di mercoledì 21 settembre 2022) La ricerca dell’amore. Con la A maiuscola. Il fascino di Parigi. L’ambizione professionale. Un amico immaginario. Il dolore della perdita di un genitore. Un aborto. La realtà che supera la fantasia. La semplicità che regala felicità. I sentimenti e le frustrazioni di una giovane trentenne. La ragazza della porta accanto su cui proiettare i nostri sogni, le nostre paure, il nostro malumore. Beth è una di noi. Con in mano una valigia carica di aspettative, la testa (ben coperta da un berretto alla francese) tra le nuvole. Lo sguardo meravigliato di chi ha voglia e desiderio di farsi investire dalle emozioni della vita. La tensione al perenne equilibrio tra ciò che che siamo, che vorremmo o dovremmo essere. Beth è la protagonista del romanzo “A volte l’amore e Parigi non bastano” ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 21 settembre 2022) La ricerca del. Con la A maiuscola. Il fascino di. L’ambizione professionale. Un amico immaginario. Il dolore della perdita di un genitore. Un aborto. La realtà che supera la fantasia. La semplicità che regala felicità. I sentimenti e le frustrazioni di una giovane trentenne. La ragazza della porta accanto su cui proiettare i nostri sogni, le nostre paure, il nostro malumore. Beth è una di noi. Con in mano una valigia carica di aspettative, la testa (ben coperta da un berretto alla francese) tra le nuvole. Lo sguardo meravigliato di chi ha voglia e desiderio di farsi investire dalle emozioni della vita. La tensione al perenne equilibrio tra ciò che che siamo, che vorremmo o dovremmo essere. Beth è la protagonista del romanzo “Anon” ...

