Zecchino d'Oro 2022: presentate le 14 canzoni in gara

Da oggi, martedì 20 settembre, sono disponibili in digitale e su tutte le piattaforme streaming. Le 14 nuove canzoni in gara all'edizione 2022 dello Zecchino d'Oro, distribuite da Sony Music Italia. Le tracce di quest'anno per lo Zecchino d'Oro Sono firmate da esperti di musica per bambini ma anche da importanti nomi della musica italiana. Come Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio) e attraversano molti generi diversi. Saranno cantate per la prima volta dal vivo alla 65ª edizione di Zecchino d'Oro, a novembre su Rai 1. Quest'anno lo Zecchino d'Oro decide di stare ancora di più ...

