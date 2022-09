Una stella sulla Walk of Fame per la cantante Kelly Clarkson (Di martedì 20 settembre 2022) La cantante statunitense Kelly Clarkson ha festeggiato la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood esattamente 20 anni dopo aver vinto la prima stagione del programma televisivo statunitense "American Idol". La popstar ha partecipato alla cerimonia in suo onore con i figli River Rose e Remington Alexander e i suoi compagni di American idol, Simon Cowell e Paula Abdul.Clarkson quest'anno ha compiuto 40 anni, nella sua carriera è stata nominata 15 volte ai Grammy Award, vincendone tre, e ha dichiarato: "Sono davvero felice di poter festeggiare con la mia famiglia e con le persone con cui lavoro". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) Lastatunitenseha festeggiato la suaofdi Hollywood esattamente 20 anni dopo aver vinto la prima stagione del programma televisivo statunitense "American Idol". La popstar ha partecipato alla cerimonia in suo onore con i figli River Rose e Remington Alexander e i suoi compagni di American idol, Simon Cowell e Paula Abdul.quest'anno ha compiuto 40 anni, nella sua carriera è stata nominata 15 volte ai Grammy Award, vincendone tre, e ha dichiarato: "Sono davvero felice di poter festeggiare con la mia famiglia e con le persone con cui lavoro".

