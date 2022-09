Tumore dell’ovaio, quanto contano i geni? (Di martedì 20 settembre 2022) 20Da qualche anno, in medicina si parla di gene Jolie. Tutto nasce dalla scelta della famosa attrice Angelina Jolie, che ha portato alla ribalta l’importanza di specifiche mutazioni genetiche sul rischio di sviluppare determinate forme di Tumore: in questo caso l’attenzione si è concentrata sui geni BRCA1 e 2. La presenza di mutazioni del primo innalzerebbe dell’87% il rischio di Tumore maligno al seno e del 50% quello di cancro alle ovaie, per cui l’attrice ha provveduto ad eliminare all’origine i rischi. Poche settimane fa, anche la modella Bianca Balti ha comunicato la sua scelta preventiva in questo senso. Le linee guida 2019 dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) rivelano che il 25% dei casi di Tumore dell’ovaio è riconducibile alla mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 ... Leggi su dilei (Di martedì 20 settembre 2022) 20Da qualche anno, in medicina si parla di gene Jolie. Tutto nasce dalla scelta della famosa attrice Angelina Jolie, che ha portato alla ribalta l’importanza di specifiche mutazioni genetiche sul rischio di sviluppare determinate forme di: in questo caso l’attenzione si è concentrata suiBRCA1 e 2. La presenza di mutazioni del primo innalzerebbe dell’87% il rischio dimaligno al seno e del 50% quello di cancro alle ovaie, per cui l’attrice ha provveduto ad eliminare all’origine i rischi. Poche settimane fa, anche la modella Bianca Balti ha comunicato la sua scelta preventiva in questo senso. Le linee guida 2019 dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) rivelano che il 25% dei casi diè riconducibile alla mutazione deiBRCA1 e BRCA2 ...

