Truffaut e Giffoni | così la passione diventa rivoluzione

(Di martedì 20 settembre 2022) Ieri mattina il direttore creativo diLuca Apolito ha incontrato studenti e docenti del liceo Torquato Tasso di Salerno e una delegazione di dirigenti e professori di altri istituti del territori per parlare di “, il cinema e la visione”, in occasione della presentazione del programma scuole voluto dall’associazione Tempi Moderni, promotrice di due grandi mostre, una dedicata alla Nouvelle Vague e l’altra al rapporto tra Michelangelo Antonioni e Monica Vitti, che saranno arricchite dalla rassegna I racconti del contemporaneo VI edizione, composta dalle sezioni talk, cinema e musica. “Un’iniziativa che ci consente di avvicinare i ragazzi all’arte cogliendo a pieno il compito della scuola – ha detto la dirigente scolastica del liceo Tasso Carmela Santarcangelo – Nel periodo della Nouvelle Vague in un momento storico delicatissimo, c’era ...