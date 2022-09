Tolgay Arslan, "mentre segnava all'Inter...": uno choc, cos'è successo a casa sua (Di martedì 20 settembre 2022) Prima la rete siglata del definitivo 3-1 per l'Inter, poi l'amara sorpresa in casa sua. Tolgay Arslan è uno degli uomini chiave di questa sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil, che si trova attualmente al terzo posto in classifica. Ma dopo la rete di domenica scorsa contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa sua a Udine alcuni malviventi gli hanno svaligiato casa, rubandogli gioielli d'oro e due computer portatili, per un bottino che si aggira intorno ai 12mila euro. Una cifra però provvisoria e che potrebbe crescere, come confermato dai carabinieri di Remanzacco e Feletto Umberto Intervenuti sul posto. Arslan, non sei l'unico calciatore di A derubato Arslan, così, è solo l'ultimo di una lista di calciatori derubati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Prima la rete siglata del definitivo 3-1 per l', poi l'amara sorpresa insua.è uno degli uomini chiave di questa sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil, che si trova attualmente al terzo posto in classifica. Ma dopo la rete di domenica scorsa contro la squadra di Simone Inzaghi, insua a Udine alcuni malviventi gli hanno svaligiato, rubandogli gioielli d'oro e due computer portatili, per un bottino che si aggira intorno ai 12mila euro. Una cifra però provvisoria e che potrebbe crescere, come confermato dai carabinieri di Remanzacco e Feletto Umbertovenuti sul posto., non sei l'unico calciatore di A derubato, così, è solo l'ultimo di una lista di calciatori derubati ...

