Tiktoker cacciata dal bagno delle donne, l’hanno scambiata per un uomo: “Io indignata” (Di martedì 20 settembre 2022) “Questo non è un post ironico per quanto possa sembrare”. No, non lo è affatto. È uno sfogo arrabbiato quello di @tsk.sha, Sharon Malatesta, Tiktoker da oltre 800mila follower, che attraverso un breve video sui social denuncia una disavventura (o meglio, una discriminazione subita) di qualche giorno fa. La giovane è stata cacciata dal bagno delle donne, perché scambiata per maschio. Sharon Malatesta (Instagram/@tsk.sha), giovane star di TikTok originaria di Bolzano“Avrei preferito fosse stato un pesce d’aprile invece no, era il 16 settembre 2022. Mancata di rispetto da una guardia ufficiale, per essere andata nel bagno delle donne, sesso il quale mi identifico”. Sharon è una “ragazza normalissima che ha deciso di non seguire lo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) “Questo non è un post ironico per quanto possa sembrare”. No, non lo è affatto. È uno sfogo arrabbiato quello di @tsk.sha, Sharon Malatesta,da oltre 800mila follower, che attraverso un breve video sui social denuncia una disavventura (o meglio, una discriminazione subita) di qualche giorno fa. La giovane è statadal, perchéper maschio. Sharon Malatesta (Instagram/@tsk.sha), giovane star di TikTok originaria di Bolzano“Avrei preferito fosse stato un pesce d’aprile invece no, era il 16 settembre 2022. Mancata di rispetto da una guardia ufficiale, per essere andata nel, sesso il quale mi identifico”. Sharon è una “ragazza normalissima che ha deciso di non seguire lo ...

Luce_news : Tiktoker cacciata dal bagno delle donne, l’hanno scambiata per un uomo: “Io indignata” - Efisio31251859 : RT @Affaritaliani: TikToker viene cacciata dal bagno delle donne:'Mi hanno scambiata per un uomo' - anarcomico : RT @Affaritaliani: TikToker viene cacciata dal bagno delle donne:'Mi hanno scambiata per un uomo' - loperatoreOC : I grandi dossier di fanpage - Affaritaliani : TikToker viene cacciata dal bagno delle donne:'Mi hanno scambiata per un uomo' -