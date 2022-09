sscnapoli : Doppia sostituzione per noi ?? @MPolitano16 e Raspadori ?? Zerbin e Simeone 66’ | #MilanNapoli 0-1 ??… - cmdotcom : #Simeone-#Raspadori, messaggio al campo e al mercato: il #Napoli può fare a meno di #Osimhen [di @giovanniannun] - Angiolett__11 : @enrigoletto @lamelasulweb @manuettori__ e avevi simeone e raspadori, al Milan mancavano Leao, la sua riserva e Ori… - cn1926it : #Napoli, i nuovi acquisti non fanno sentire l’assenza di #Osimhen – GdS - FraNapoli93 : @Raimondo8333 @Paroladeltifoso @ADeLaurentiis @sscnapoli LA TUA È NARRAZIONE TOSSICA, prendere 20 sec di una dirett… -

Calciomercato.com

Kvara, Kim e gli altri due,. Subito dentro e subito in gol, in Champions contro il Liverpool e a Ibrox, in campionato contro lo Spezia e a San Siro. Non visualizzi questo ...... esultanza gol GiacomoONLY ITALY La Gazzetta celebra il Napoli primo in classifica con un interessante focus diviso in punti. Il primo è dedicato alla squadra che, a differenza degli anni ... Simeone-Raspadori, messaggio al campo e al mercato: il Napoli può fare a meno di Osimhen Dopo la rivoluzione estiva, la squadra di Spalletti era indicata come la quarta-quinta forza del campionato, ora è favorita col Milan ...Questa stagione è stata messa in atto una rivoluzione non da poco in casa Napoli. Sono andati via giocatori del ...