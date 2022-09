Moratti sull’esonero di Inzaghi | risposta a sorpresa dell’ex presidente dell’Inter!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 20 settembre 2022) Tre sconfitte nelle prime sette di campionato per l’Inter di Simone. Non un inizio esaltante e in linea con le aspettative di tutto l’ambiente nerazzurro.che, però, è stato confermato dalla dirigenza, al netto di qualche difficoltà che sta vivendo. TMW ne ha parlato con Massimiliano, ilpiù longevo e vincente del club nerazzurro. Si aspettava un inizio così?“Forse no, considerato l’anno scorso, e quindi il fatto che squadra e allenatore abbiano già avuto modo di avere un buon rodaggio. Certamente l’infortunio di Lukaku ha pesato: ha cambiato un po’ la situazione e da quel momento ha determinato uno svantaggio. Comunque, mi sembra che il problema sia più vasto, se riguarda i rapporti interni tra giocatori e allenatore, come si legge. Speriamo di no, perché io credo che ...